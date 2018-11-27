"Урядовий кур'єр" помилково опублікував указ Порошенка про воєнний стан на 60 діб

Зазначимо, що рішення про введення воєнного стану набуває чинності після оприлюднення відповідного закону.

Сьогодні в урядовій газеті "Урядовий кур'єр" опублікували указ президента України про введення воєнного стану на 60 діб з 14:00 26 листопада. Хоча вчора, 26 листопада, в Раді вирішили ввести воєнний стан на 30 днів.

Читайте такожРада розглянула введення воєнного стану в Україні (відео)

Так, у пункті 3 указу йдеться: "Запропонувати Президенту України ввести з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні терміном на 60 діб до 14 годин 00 хвилин 25 січня 2019 року".

Зазначимо, що 60 днів - термін, на який президент вимагав спочатку ввести воєнний стан, але після консультацій було прийнято рішення скоротити його наполовину - до 30 діб. Це рішення проголосувала Рада.

У свою чергу, у Кабміні вже заявили про помилку. У прес-службі Кабміну ТСН підтвердили, що указ опублікували неправильний. Зараз готують офіційне спростування, а завтра обіцяють надрукувати документ, за який проголосували депутати.

"З'ясували. Помилково надруковано, відповідальні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Оголошення про спростування буде надруковано. Цей указ взагалі скасовано. У завтрашньому випуску буде оприлюднений закон й відповідний указ", - написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в соцмережі Facebook.

Згідно з п. 2 ст. 190 регламенту Верховної ради України, відповідний указ президента України набирає чинності після його затвердження Верховною Радою україни, негайно оголошується через засоби масової інформації або оприлюднюється в інший спосіб.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" строком на 30 діб на територіях кількох областей, розташованих вздовж російського кордону і придністровської ділянки україно-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

27 листопада у переданому УНІАН коментарі секретаря Ради безпеки і оборони України Олександра Турчинова йдеться, що воєнний стан в Україні введено з 14.00 26 листопада.