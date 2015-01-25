Сили АТО знищили частину "Градів", з яких бойовики обстріляли Маріуполь

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що українські військові знищили 4 установки “Град”, з яких обстрілювався Маріуполь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час засідання РНБО.

“Практично миттєво було знищено 4 установки “Град” в районі населеного пункту Стаханка, який вів вогонь по Маріуполю. Із 6 чотири було знищено”, - сказав Полторак.

Крім того, він відзначив, що “там же було знищено більше 30 терористів, які вели вогонь, і одна одиниця автомобільного транспорту”.

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Водночас президент України Петро Порошенко нагадав, що “місце, з якого проводився обстріл Маріуполя, було абсолютно однозначно підтверджене спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ”.

“Вчора в заявах ОБСЄ, заявах Генерального секретаря організації об'єднаних націй, інших міжнародних авторитетних інституцій абсолютно безспростовно стверджується про як місце, так і виконавців цього жахливого терористичного акту”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок обстрілу житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 людей, майже 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з окупованої території.

Президент оголосив 25 січня Днем жалоби в Україні у зв'язку із трагічною загибеллю мирних жителів Маріуполя.