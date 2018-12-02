Безпілотник місії ОБСЄ зафіксував понад сто одиниць важкої техніки бойовиків

Окупанти продовжують порушувати визначені Мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння.

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував понад 100 одиниць забороненої важкої техніки окупантів біля лінії розмежування на Донбасі.

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Про це йдеться в повідомленні української сторони Спільний центр з контролю та координації на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що окупанти продовжують грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння.

Так, за даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 30 листопада 2018 р, 29 листопада БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії в непідконтрольних уряду України південно-західних районах Луганської області зафіксував розміщення реактивних систем залпового вогню окупантів БМ-21 «Град»: в районі Боково-Платове виявлено 22 одиниці, біля Міусинська – 6, а поблизу Садового – 8 одиниць.

Поблизу Міусинська окупанти також зосередили 12 буксируваних гаубиць Д-30 «Жаба», 10 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика», 7 танків Т-72 та 4 зенітних ракетних комплексів 9К35 «Стріла-10».

Окрім того, 2 танки Т-72, 17 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 «Гіацинт-Б» і дев'ять 2А65) командування збройних формувань РФ розташувало на південному заході від Луганська у районі Хрустального (колишній Красний Луч). Поруч із Боково-Платовим зафіксовано 6 самохідних гаубиць 2С1, 11 причіпних гаубиць (п'ять 2А65 і шість Д-30) і 4 протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра».

Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверте порушення взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін, а також про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.