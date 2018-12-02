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Безпілотник місії ОБСЄ зафіксував понад сто одиниць важкої техніки бойовиків

14:52, 02 грудня 2018
Війна
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Ілюстрація \ REUTERS

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував понад 100 одиниць забороненої важкої техніки окупантів біля лінії розмежування на Донбасі.

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Про це йдеться в повідомленні української сторони Спільний центр з контролю та координації на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що окупанти продовжують грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння.

Так, за даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 30 листопада 2018 р, 29 листопада БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії в непідконтрольних уряду України південно-західних районах Луганської області зафіксував розміщення реактивних систем залпового вогню окупантів БМ-21 «Град»: в районі Боково-Платове виявлено 22 одиниці, біля Міусинська – 6, а поблизу Садового – 8 одиниць.

Поблизу Міусинська окупанти також зосередили 12 буксируваних гаубиць Д-30 «Жаба», 10 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика», 7 танків Т-72 та 4 зенітних ракетних комплексів 9К35 «Стріла-10».

Окрім того, 2 танки Т-72, 17 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 «Гіацинт-Б» і дев'ять 2А65) командування збройних формувань РФ розташувало на південному заході від Луганська у районі Хрустального (колишній Красний Луч). Поруч із Боково-Платовим зафіксовано 6 самохідних гаубиць 2С1, 11 причіпних гаубиць (п'ять 2А65 і шість Д-30) і 4 протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра».

Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверте порушення взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін, а також про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

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Теги: #Донбас#бойовики#військова техніка