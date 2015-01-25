Міноброни: Армія продовжує нарощувати резерви на всіх секторах ведення бою

Міністр оборони України Степан Полторак зазначає, що з метою адекватного реагування на дії терористичних угруповань продовжується нарощування резервів практично на всіх секторах, де ведуться бойові дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Крім того, зазначив міністр, в пунктах постійної дислокації продовжується відновлення військових частин з'єднань, які прибули із зони АТО.

“Нарощуємо угруповання, постачаємо озброєння, техніку, проводимо бойове злагодження готовності посилити угруповання військ, які знаходяться в зоні АТО”, - сказав Полторак.

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Міністр зазначив також, що здійснюється інженерне обладнання опорних пунктів та позицій ЗСУ, створено додаткові протитанкові резерви. “Виявляються цілі і створюється відповідна система вогню для знищення противника”, - додав міністр.

Він наголосив, що вогонь українські військовослужбовці відкривають лише по перевірених цілях і тих цілях, які знаходяться за межами населених пунктів.

Полторак також додав, що на сьогодні “моральний дух у Збройних Силах задовільний, особовий склад до захисту держави готовий”.

В свою чергу президент України Петро Порошенко попросив Полторака під час закритої частини доповісти про виконання його доручення щодо концентрації резервів в районі Дебальцевого.