Воєнний стан буде оголошено, як тільки будуть розв’язані бойові дії - Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголосив, що воєнний стан в Україні буде оголошено, як тільки будуть знову розв’язані військові дії.

Про це він заявив на прес-конференції, 29 грудня.

Порошенко запевнив, що воєнного вирішення конфлікту на Донбасі немає й існує виключно політичне вирішення конфлікту на Донбасі.

Читайте такожДонбас не Придністров'я, але ризик заморожування конфлікту існує - президент

Разом з тим, він підкреслив, що воєнний стан буде введено негайно його указом як тільки відбудуться наступальні операції від ліній зіткнення.

"Ніхто не буде коливатися жодної хвилини", - підкреслив Порошенко.

"Хто хоче побавитися - зброю в руки і під кулі російської військової машини, найбільш сильної військової машини на континенті. Побачите, чим це закінчиться", - сказав він.

За словами Порошенка, режим припинення вогню працює.

Читайте такожПорошенко назвав рейд під Іловайськом «блискучою операцією» українських військових

За його словами, два останні засідання РНБО були присвячені тому, що буде робити уряд, якщо режим перемир'я буде порушено.

"У такому випадку військовий стан буде введений негайно. Всі документи про створення ставки верховного головнокомандувача вже готові. І тому ми так наполягали, щоб бюджет України був прийнятий вже зараз. Бо ми вважаємо, що ризики є високими", - сказав президент.

"Я як верховний головнокомандувач маю захистити свою країну від диверсіонно-терористичних груп. Тому зараз робиться дуже багато речей, які роблять елементи механізму нашого захисту більш ефективними", - додав він.