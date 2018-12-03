Упродовж доби бойовики з гранатометів тричі обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі

Окупанти продовжують застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Упродовж поточної доби, 3 грудня, російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. У штабі також наголосили, що бойовики продовжують застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

"Ворог відкривав прицільний вогонь з автоматичних гранатометів по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне, що неподалік Донецька. По опорному пункту наших військ поблизу Кримського російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а на підступах до Троїцького – стріляли з протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.