Військовий експерт пояснив причини слабкості українських ВМС

За словами Сміщука, найбільш інтенсивно флот знищувався в 2001 - 2003 роках при керівництві ВМС ЗС України Михайла Єжеля.

Юрій Сміщук, капітан першого рангу, в інтерв'ю виданню Газета по-українськи заявив, що основна причина плачевного стану українського флоту - його системне знищення попередніми міністрами оборони і відсутність повноцінного фінансування.

"На флоті піарилися всі міністри оборони України, але повноцінного фінансування і бажання реально займатися флотом не було. Кораблі іржавіли біля причалів, розрізалися або продавалися за копійки, а особовий склад демонстрував міць ВМС ЗС України піснями і танцями на різних святах в севастопольських бухтах, навіть разом з майбутніми агресорами. Флот використовувався для спільних навчань з кораблями НАТО і прийому різних делегацій", - пояснив свою позицію експерт.

За словами Сміщука, найбільш інтенсивно флот знищувався в 2001 - 2003 роках при керівництві ВМС ЗС України Михайла Єжеля. Тоді Україна втратила фрегати "Миколаїв", "Дніпропетровськ", корвети "Херсон", "Суми", ракетний катер "Цюрупинськ", малий десантний корабель "Краматорськ", ракетний катер "Конотоп". Процес не зупинився і після обрання президентом Віктора Ющенка, в період перебування на посаді міністра Анатолія Гриценка та Юрія Єханурова з бойового складу виведені корвет "Ізмаїл", малі десантні кораблі "Артемівськ", "Донецьк", були продані Греції малий десантний корабель "Горлівка", ракетний катер "Умань".

У 2012-2013 роках напередодні анексії Криму в ВМС ЗС України було списано сім суден. Всього за час незалежності було списано та утилізовано 19 бойових кораблів і катерів, 45 суден забезпечення (в т. ч. унікальні малі десантні кораблі на повітряній подушці типу «Зубр»).

Експерт також гостро розкритикував пасивну позицію української влади по відношенню до незаконного перебування Чорноморського флоту РФ в Криму:

"На момент приходу до влади "антиросійського" Ющенка командуванням ЧФ РФ без правових підстав використовувалася 121 земельна ділянка (загальною площею 37 га з більш ніж 160 об'єктами нерухомості, що не були передані в оренду ЧФ), 10 причалів і 42 берегоукріплювальні споруди. Незважаючи на це, в 2006 році міністр оборони України Анатолій Гриценко заявив, що до 2017 року Україна повинна забезпечити абсолютно комфортне функціонування Чорноморського флоту на своїй території", - нагадує капітан першого рангу Юрій Сміщук.