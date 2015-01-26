Корегувальник удару по Маріуполю зізнався, що обстріл вели російські військові
Затриманий СБУ громадянин України, який корегував вогонь по Маріуполю повідомив, що обстріл вівся російською артилерією.
Про це громадянин України Валерій Кірсанов, який до кінця 2014 року працював у ДАІ Маріуполя, розповів на допиті, запис якого оприлюднив голова СБУ Валентин Наливайченко.
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За словами голови СБУ, корегувальниками вогню по Маріуполю були громадянин РФ з позивним "Попіл" і громадянин України Валерій Кірсанов. На відео з допиту Валерій Кірсанов розповідає, що за допомогою Google-карти передав "Попелу" координати, за якими бойовики відкрили вогонь.
На питання хто обстріляв Маріуполь Валерій Кірсанов відповів: "Підрозділ "Попелу". "Попіл" є офіцером російської армії, де керує артилерійським батальйоном".
Голова СБУ повідомив, що перший наказ про обстріл Маріуполя бойовики дали в 7.30. Всього їх було 5. За словами Валентина Наливайченка, після здійснення обстрілу російські військові вивели 4 установки "Град" і самохідний міномет "Тюльпан" з населеного пункту Маркіно, оскільки отримали інформацію, про те, що на місце, з якого вівся обстріл прямує місія ОБСЄ.
Крім цього Валентин Наливайченко повідомив, що з допомогою радіоперехоплення СБУ встановила, що передача інформації і комунікація між бойовиками здійснювалася з допомогою супутникового зв'язку "Білозер", яка є винятково у розпорядженні російської армії, а в даному випадку - Південного округу збройних сил РФ.
Також журналістам показали знімки залишків реактивних снарядів від "Градів", які були знайдені після обстрілу в Маріуполі, на які нанесене відповідне російське маркування.