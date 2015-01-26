Корегувальник удару по Маріуполю зізнався, що обстріл вели російські військові

Про це громадянин України Валерій Кірсанов, який до кінця 2014 року працював у ДАІ Маріуполя, розповів на допиті, запис якого оприлюднив голова СБУ Валентин Наливайченко.

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За словами голови СБУ, корегувальниками вогню по Маріуполю були громадянин РФ з позивним "Попіл" і громадянин України Валерій Кірсанов. На відео з допиту Валерій Кірсанов розповідає, що за допомогою Google-карти передав "Попелу" координати, за якими бойовики відкрили вогонь.

На питання хто обстріляв Маріуполь Валерій Кірсанов відповів: "Підрозділ "Попелу". "Попіл" є офіцером російської армії, де керує артилерійським батальйоном".

Голова СБУ повідомив, що перший наказ про обстріл Маріуполя бойовики дали в 7.30. Всього їх було 5. За словами Валентина Наливайченка, після здійснення обстрілу російські військові вивели 4 установки "Град" і самохідний міномет "Тюльпан" з населеного пункту Маркіно, оскільки отримали інформацію, про те, що на місце, з якого вівся обстріл прямує місія ОБСЄ.

Крім цього Валентин Наливайченко повідомив, що з допомогою радіоперехоплення СБУ встановила, що передача інформації і комунікація між бойовиками здійснювалася з допомогою супутникового зв'язку "Білозер", яка є винятково у розпорядженні російської армії, а в даному випадку - Південного округу збройних сил РФ.

Також журналістам показали знімки залишків реактивних снарядів від "Градів", які були знайдені після обстрілу в Маріуполі, на які нанесене відповідне російське маркування.