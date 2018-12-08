На Донбасі внаслідок бойових дій легке поранення отримав один військовий

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі сьогодні внаслідок бойових дій легке поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

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Як повідомляється у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил станом на 18.00, упродовж поточної доби російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, противник продовжує застосовувати озброєння, забороненого Мінськими угодами.

«Ворог відкривав прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Чермалик та Невельське, з гранатометів – неподалік Гнутового та тричі зі стрілецької зброї – біля Тарамчука.

Весь вищеперерахований арсенал противник застосував на підступах до Шумів, а по опорному пункту наших військ поблизу Пісків російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм», - зазначається у зведенні.

Внаслідок бойових дій легке поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня на Донбасі російсько-окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, один український боєць загинув.