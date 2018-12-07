Бойові дії на Донбасі: один військовий поранений, окупанти зазнали втрат

Протягом минулої доби на Донбасі поранено одного військового.

6 грудня ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ та продовжили застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

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Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов'ї. Тут противник вів прицільний вогонь з ручних та автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та кулеметів великого калібру по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Чермалика, Водяного та Лебединського.

"Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення... За даними розвідки, 6 грудня одного російського окупанта було знищено, ще два загарбники отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 6 грудня штаб ООС повідомив про "ознаки до загострення" на Донбасі.