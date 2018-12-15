На Донбасі один український військовий загинув, ще один дістав поранення (відео)

Окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Упродовж доби на Донбасі один український військовий дістав поранення, ще один загинув від кулі снайпера.

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Як повідомляє у Facebook прес-центр Операції Об'єднаних сил, російські окупаційні війська сьогодні 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, бойовики здійснили обстріли з міномету калібру 120 мм та 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населених пунктів Водяне, Гнутове на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку, а також в районі населених пунктів Водяне, Чермалик на Маріупольському напрямку.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші, внаслідок бойових дій один український військовий зазнав легких поранень.