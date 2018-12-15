На Донбасі один український військовий загинув, ще один дістав поранення (відео)
Упродовж доби на Донбасі один український військовий дістав поранення, ще один загинув від кулі снайпера.
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Як повідомляє у Facebook прес-центр Операції Об'єднаних сил, російські окупаційні війська сьогодні 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
Зокрема, бойовики здійснили обстріли з міномету калібру 120 мм та 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населених пунктів Водяне, Гнутове на Маріупольському напрямку.
Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку, а також в районі населених пунктів Водяне, Чермалик на Маріупольському напрямку.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші, внаслідок бойових дій один український військовий зазнав легких поранень.