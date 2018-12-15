Доба на Донбасі: ЗСУ знищили двох бойовиків у відповідь на ворожі обстріли

Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Протягом минулої доби, 14 грудня, російські окупаційні війська на сході України 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій одного українського військового було легко поранено.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку та в районі населеного пункту Світлодарськ.

Російські окупанти також вели вогонь з БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС неподалік населених пунктів Мар'їнка, Піски, Старогнатівка, Первомайське - на Донецькому напрямку та позицій українських військових в районі населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне на Маріупольському напрямку.

За даними розвідки, 14 грудня двох окупантів було знищено.

Протягом поточної доби ворог не відкривав вогонь по позиціях ЗСУ.

Напередодні повідомлялось, що всі так звані військові частини бойовиків "ДНР" приведені у повну бойову готовність.