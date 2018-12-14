Експерт пояснив, чому Путін дійсно може розв'язати світову війну у найближчі 6 років

На думку експерта, Україна може стати каменем спотикання на шляху реалізації планів Кремля.

Заява керівника Служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентина Петрова про можливу підготовку РФ до світової війни свідчить про те, що кінцевою метою Кремля і причиною його агресивної поведінки є не Україна.

Про це в коментарі сайту "Сегодня" заявив директор Інституту світової політики політолог Євген Магда.

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"Я переконаний у тому, що Європейський Союз є метою російських агресивних дій. Те, що щонайменше не тільки Україна, у мене не виникає жодних сумнівів", – вважає Магда.

Озвучений Петровим термін у шість років, протягом яких Росія може спробувати реалізувати свої плани, політолог пов'язує з президентством Володимира Путіна.

"Термін пов'язаний із тим, що це останній президентський термін Путіна. Він підкреслював, що не порушуватиме російську конституцію. Тому, я думаю, "приборкання" України – це головна мета в його нинішній президентській каденції", – говорить експерт.

На його думку, Україна може стати каменем спотикання на шляху реалізації планів Кремля.

"Росію можуть зупинити тільки наші перетворення – те, що ми будемо ставати сильнішими, формувати національні інтереси. А національні інтереси – це відновлення територіальної цілісності, формування позитивного іміджу України, деолігархізація, продовження європейської та євроатлантичної інтеграції", – підсумував політолог.