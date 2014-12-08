Сім'я ватажка "ЛНР" ніколи не була проросійською - односельці

Олександр Якимчук, один з жителів селища Кельменці Чернівецької області, де виріс Плотницький, добре знав батьків ватажка "ЛНР".

За його словами, до того, як на Сході України почалися бойові дії і ще до того, як Ігор Плотницький засвітився в цих подіях не просто як безпосередній учасник, а як їх організатор, його колишні земляки нічого поганого ні про нього, ні про його родину, сказати не могли.

«Батько «глави ЛНР» - людина віруюча, ходив до церкви, ніде і ніколи не бешкетував. Сім'я Ігоря Плотницького ніколи не була проросійською. Коли все почалося на Сході, його батько прийшов до мого зі сльозами на очах... Говорив: «Ну як же так? Хіба можу я йому вставити свої мізки?», - розповів Якимчук.

Читайте такожУ МЗС відповіли на заяву "глави ЛНР" про дуель з Порошенком: «Він гідний лише дуелі з судом»Марія Мельник, яка викладала ватажкові "ЛНР" українську мову та літературу, розповіла УНІАН, що була шокована діяльністю колишнього учня, коли про неї дізналася.

«Для мене це стало таким шоком... адже я намагалася прищепити учням любов до України, грунтуючись на фактах, на прикладах, на емоціях. І коли я дізналася, що він став одним з лідерів ЛНР... Це така ганьба. І для мене особисто, і для нашого закладу», - нарекла вона.

За словами вчительки, діяльність Плотницького вона сприймає як особисту трагедію і не може виправдовувати тим, що після закінчення військового училища (у 1987 році) він постійно проживав на Сході України, «де таврувалося все українське».

«Адже коріння його звідси. Або його завербували там, або він діє за гроші», - припускає вона.

Детальніше про "бандерівське" коріння Плотницького читайте у статті УНІАН "Вождь» ЛНР залишив родичів «хунті".