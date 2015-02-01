В районі Вуглегірська загинули четверо бійців "Донбасу", Семенченко контужений

Про це повідомив начальник штабу батальйону, позивний "Гал". Як передає Громадське TV, за його даними, поранено 11 бійців, четверо евакуйовані в Харків, решта - у госпіталь в Артемівську. Також він підтвердив інформацію про контузію комбата і народного депутата Семена Семенченка і ще двох бійців.

Читайте такожСили АТО почали звільнення Вуглегірська - Семенченко

Вчора ввечері прес-служба батальйону повідомила про початок операції по звільненню Вуглегірська, частково контрольованого бойовиками.