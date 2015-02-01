В районі Вуглегірська загинули четверо бійців "Донбасу", Семенченко контужений
11:36, 01 лютого 2015Війна
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Під час операції по звільненню Вуглегірська Донецької області від бойовиків, загинули четверо бійців батальйону "Донбас".
REUTERS
Про це повідомив начальник штабу батальйону, позивний "Гал". Як передає Громадське TV, за його даними, поранено 11 бійців, четверо евакуйовані в Харків, решта - у госпіталь в Артемівську. Також він підтвердив інформацію про контузію комбата і народного депутата Семена Семенченка і ще двох бійців.
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Вчора ввечері прес-служба батальйону повідомила про початок операції по звільненню Вуглегірська, частково контрольованого бойовиками.
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