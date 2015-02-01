Геращенко: Бойовики кинули 95% своєї техніки на взяття Дебальцевого в котел

Про це у Facebook написав радник голови МВС Антон Геращенко.

"Розвідка знає, що бойовики всі свої сили зараз кинули на блокування і оточення Дебальцевого. 95% танків та іншої бронетехніки кинуті ними зараз на Чорнухине і Вуглегірськ. Значить треба бити ним в тили і проводити відволікаючі маневри, поки вони там слабкі!", - написав він.

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На думку Геращенка, для того щоб зараз утримати ситуацію потрібно наносити контрудари по базах бойовиків в Горлівці, Стаханові та інших опорних пунктах терористів, з яких вони ведуть наступ на Дебальцеве.

"Російський Генштаб готував операцію по захопленню Дебальцевського вузла я думаю з середини вересня минулого року", - також написав він.