Вночі бойовики обстріляли низку населених пунктів, в тому числі Дебальцеве

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та БМ-21 "Град" було обстріляне Щастя, з артилерії двічі Кримське, Трьохізбенка та Станично-Луганське", - говориться в повідомленні.

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В прес-центрі також повідомили, що на донецькому напрямку з "Градів" були обстріляні населені пункти Петрівське, Новокалинове, Миколаївка. Останній також зазнав мінометного вогню.

З мінометів та "Градів" бойовики тричі обстріляли Піски, а з артилерії – Водяне та Невельське.

"На дебальцевському напрямку ворожий мінометний вогонь вівся по Троїцькому, артилерія і міномети – по Міусу, Чернухіно, з БМ-21 "Град" злочинці вели вогонь по самому місту Дебальцеве", повідомили в прес-центрі.

На маріупольському напрямку з артилерії бойовики обстріляли Виноградне, з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" вели вогонь по населеному пункту Зоря.

Нехтуючи життям мирних мешканців, бойовики не припиняють підступно обстрілювати Піски, Щастя, Новокалинове, застосовуючи при цьому міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Сили АТО впевнено тримають позиції, щоразу завдаючи бойовикам суттєвих втрат.