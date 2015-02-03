Бойовики не припиняють накривати вогнем з артилерії Піски

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, вночі на Донецькому напрямку з “Градів” обстрілювалися селища Нєвельське та Водяне, з мінометів двічі вогонь вівся по Красногорівці та Піскам.

"Практично не припинявся вогонь терористів по селищу Тоненьке, яке зазнало ударів ворожої артилерії чотири рази. Під обстріл потрапили також Піски, Водяне та Нєвельське. Останній був обстріляний також мінометами", - зазначили в повідомленні.

Також зі стрілецької зброї терористи двічі вели вогонь по Верхньоторецькому.

"На Дебальцевському напрямку з автоматичних гранатометів було обстріляно наші позиції в районі селища Новгородське, з мінометів вогонь вкотре вівся по околицям Дебальцевого, зі стрілецької зброї зазнала обстрілів Новогригорівка", - повідомляє прес-центр.

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"Нехтуючи будь-якими правилами ведення бойових дій, злочинці знову обстрілювали населені пункти, де живуть мирні люди. Вкотре “Гради” терористів “накривали” багатостраждальне селище Піски, вогонь по якому не припиняється ні вдень ні вночі", - наголошується в повідомленні.

Крім того, за допомогою артилерії злочинці завдали удару також по селищу Гранітне.

"Користуючись тим, що українські воїни не обстрілюють населені пункти, де мешкають мирні громадяни, терористи під час обстрілів знову розташовували свою артилерію, міномети та “Гради” безпосередньо в підконтрольних їм і селищах і містах", - зазначається у повідомленні.