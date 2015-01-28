Вчора ввечері біля Пісок та Новобахмутівки йшли бої

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.

За словами, після 18.00 27 січня "бандити продовжували вести вогонь по позиціях наших війсьових та мирних населених пунктах з різних видів озброєнь". Зокрема на Луганському напрямку з мінометів та артилерії були обстріляні Щастя, Станиця Луганська, Вільхове, Сокольники, Трьохізбенка, Кримське і Макаров. З реактивних систем БМ21 "Град" були обстріляні Нижнє і Тепле.

На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії терористи двічі обстріляли Гранітне та Опитне, а також Піски, Мар’їнку і Славне.

"Починаючи з 22.30 і до 00.45 відбулося два бойових зіткнення в районах Піски, Водяне та Новобахмутівка. Бандформування, отримавши організовану відсіч, відступили", - зазначив Матюхін.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 3 військових, 15 - пораненіТакож він додав, що на Дебальцевському напрямку терористи з мінометів обстріляли три населених пункти, а із "Градів" вели вогонь по Дебальцевому та Чорнухіному. "Наші військові відкривали вогонь у відповідь, подавляючи вогневі точки противника. Загалом же за добу бандити 126 разів обстріляли позиції наших військових. Але ніч в районі Маріуполя пройшла спокійно", - зауважив Матюхін.