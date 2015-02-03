Маріуполь оговтується після обстрілу "Градами" (фоторепортаж)

Фотокореспондент Reuters прогулявся вулицями Маріуполя та передав атмосферу міста, яке поступово оговтується після кривавого обстрілу 24 січня та повертається до звичного життя.

Нагадаємо, 24 січня бойовики обстріляли з "Градів" житловий квартал Маріуполя. У результаті нападу загинула 31 особа, ще 117 осіб були поранені.