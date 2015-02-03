У районі Маріуполя продовжуються обстріли, сили АТО утримують бойовиків на безпечній відстані

Сили АТО продовжують утримувати бойовиків на безпечній відстані від Маріуполя.

Як повідомляє штаб оборони Маріуполя у Facebook, ситуація на околицях міста стабільно неспокійна, артилерія використовується з обох боків.

У штабі відзначають, що "на деяких ділянках фронту відбувся безпосередній контакт з супротивником. Артилерійські бої відбулися в районах Чермалика, Талаківки і Миколаївки. Ворог використовував міномети, реактивну і стволову артилерію".

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"Сили АТО продовжують тримати війська супротивника на безпечній для міста відстані. Також продовжують завдавати у відповідь ударів, якщо терористи не розташовують свої вогняні позиції у підконтрольних їм населених пунктах у житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу супротивник здійснив 7 обстрілів позицій сил АТО, використовуючи стрілецьку зброю, міномети і артилерію. В окремих випадках обстріл вівся з "Градів". Кілька снарядів було випущено у напрямку Маріуполя з РСЗВ "Град", але вони розірвалися в полі, не долетівши до міста. Також обстріл з "Граду" вівся по Талаківці.