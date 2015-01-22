Мамчур запевняє, що літаки бойовиків "ЛНР" – це лише корпуси з музею
01:05, 22 січня 2015Війна
1932 0
Депутат БПП Юлій Мамчур впізнав літаки, якими вихвалялися проросійські бойовики, і каже, що то лише корпуси техніки з музею.
Мамчур запевняє, що літаки бойовиків ЛНР – це лише корпуси з музею / УНІАН
Про це він сказав в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.
"У Луганську було училище військове. Там був музей. От вони в цьому музеї фотографували та фільмували ці літаки. Там одні корпуси від літаків", - розповів Мамчур.
"Це вони (бойовики) створили підгрунтя для того, щоб, можливо, російські штурмовики Су-25 могли застосовуватися на території Донецької та Луганської областей", - додав він.
Читайте такожВ "ЛНР" заявили про створення власної авіації - Лисенко
Як відомо, кілька днів тому російський телеканал Lifenews показав сюжет під назвою " У сил Новороссии появилась поддержка с воздуха".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter