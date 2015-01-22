Мамчур запевняє, що літаки бойовиків "ЛНР" – це лише корпуси з музею

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"У Луганську було училище військове. Там був музей. От вони в цьому музеї фотографували та фільмували ці літаки. Там одні корпуси від літаків", - розповів Мамчур.

"Це вони (бойовики) створили підгрунтя для того, щоб, можливо, російські штурмовики Су-25 могли застосовуватися на території Донецької та Луганської областей", - додав він.

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Як відомо, кілька днів тому російський телеканал Lifenews показав сюжет під назвою " У сил Новороссии появилась поддержка с воздуха".