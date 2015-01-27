Сили АТО знищили авіацію бойовиків: 6 літаків і 4 гелікоптери МІ-24

Про це розповів в.о керівника прес-центру Генштабу Владислав Селезньов, повідомляє «Українська правда».

"В зоні АТО в результаті проведеної спеціальної операції знищено авіатехніку бойовиків. Це та сама техніка, якою хвалилися бойовики, які розповідали, що в них є авіація, яку вони планували використовувати проти наших сил, що перебувають в районі проведення АТО", - сказав Селезньов.

Він не уточнив, де саме знаходиться аеродром, зазначивши, що ця інформація закрита.

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"Це ворожа техніка. МІ-24 - це бойова техніка", - уточнив він.

Міноборони у свою чергу повідомило, що напередодні, підрозділами Збройних сил України було знищено 4 танка, 9 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ "Смерч", 12 РСЗВ "Град", 18 одиниць автомобільної техніки, один літак Л-39, 2 літака АН-2, один ЯК-52, 2 літака ЯК-50 та 4 гелікоптери МІ-24.