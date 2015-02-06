Росія використовує конфлікт на Донбасі, щоб випробовувати нову зброю - ЗМІ

Після короткого і переможного конфлікту із Грузією у 2008 році, російське військове керівництво зрозуміло, що його армія дуже відстала у ключових сферах ведення сучасної війни, пише Українська правда із посиланням на BBC.

Після цього РФ витратила 7 років для переозброєння і тепер тестує свою зброю на Донбасі.

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"Два ключові приклади – використання безпілотних літальних апаратів для спостереження та наведення і застосування засобів радіоелектронної боротьби", - пише видання.

Обидві ці технології були визнані слабкими місцями російської армії у 2008 році, а тепер широко застосовуються на Донбасі.

Видання пише, що українська армія має значно гіршу систему зв'язку.

"Результатом є те, що їхній зв'язок постійно заклинює і його можуть використовувати для встановлення місця розташування за допомогою російського обладнання. Це може призвести до того, що українські сили стають мішенню для російської артилерії", - пише ВВС.

Також Росія постачає бойовикам сучасні протитанкову зброю та нові комплекси протиповітряної оборони.

"Сюди входять не лише ракетні комплекси "Бук", одним із яких збили рейс Малазійських авіаліній МН17, але й такі як "Стріла", який використовується на менших висотах і дистанціях", - сказано у статті.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що ОБСЄ підтвердила обстріл Луганська касетними боєприпасами.

Також повідомлялося, що Путін заявив, що Росія не буде втягуватися в нову гонку озброєнь, а нова зброя створюється як «відповідна міра».