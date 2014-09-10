Путін: РФ не буде брати участь у гонці озброєнь, але планує створювати нову зброю

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на нараді «Про розробку проекту державної програми озброєння на 2016-2025 роки».

«Іноді створюється враження, я щойно про це сказав, що декому хочеться розкрутити нову гонку озброєнь. Ми в цю гонку втягуватися, звичайно, не будемо, просто абсолютно виключено - ми будемо виходити з реальних прогнозів розвитку», - сказав Путін, говорячи про обсяги фінансування цієї програми.Читайте такожПутін особисто займеться підвищенням бойового потенціалу РФ

Він заявив, що керівництво РФ виходитиме виключно з реалій, можливостей і не завищуватиме військові витрати.

«Ми говорили багато разів, але дуже б хотілося, щоб не було зайвих істерик потім, коли ці рішення будуть остаточно прийняті і почнуть реалізовуватися. Хочу наголосити, що все, що ми робимо, - це тільки заходи у відповідь», - сказав Путін.

За його словами, насамперед йдеться про створення раціональної номенклатури ударних засобів, включаючи і гарантоване вирішення завдання ядерного стримування, про переозброєння стратегічної і дальньої авіації, продовження формування системи повітряно-космічної оборони.

Путін наголосив, що вже найближчими роками необхідно забезпечити проривний розвиток усіх компонентів високоточної зброї, створити уніфіковані зразки озброєння і техніки засобів загального призначення, а для військово-морського флоту - кораблі нових проектів, універсальні за озброєнням, системами керування і зв'язку.

Президент РФ повідомив, що формувати держпрограму озброєння на 2016-2025 роки почали ще в 2013 році, і вона стане вже п'ятою великою держпрограмою в цій сфері за останні 20 років.Читайте такожРосія і США поставлять під сумнів подальше роззброєння

«Фактично створено програмно-цільовий механізм, що дає змогу серйозно збільшити бойовий і технічний потенціал силових структур, подолати кризові явища в ОПК і вивести його на стійку траєкторію зростання, оновлення», - сказав Путін.

За його словами, якщо на держпрограму озброєння в 2001-2010 роках було виділено 2,5 трлн рублів, то на ту, яка діє нині і розрахована на 2011-2020 роки, виділено вже більш як 20 трлн рублів, і, крім того, близько 3 трлн рублів цільовим чином було спрямовано на розвиток підприємств ОПК.

Путін запевнив, що така концентрація коштів не пов'язана з якоюсь гонкою озброєнь, це пов'язано з тим, що основні російські системи: і оборонного характеру, і ударні комплекси - просто вже відпрацювали або відпрацьовують свій ресурс.

«Необхідно було надолужити згаяне за попередні роки, коли нова техніка випускалася одиничними екземплярами, а підприємства галузі втрачали кадри і виробничу базу. Нині, теж не таємниця, забезпеченість армії і флоту озброєнням і технікою становить 100%, з них частка сучасних - понад 30», - сказав Путін.