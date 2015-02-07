Порошенко показав у Мюнхені військові квитки солдатів РФ, що "заблукали" в Україні

Президент України Петро Порошенко продемонстрував учасникам Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) військові квитки російських солдатів, які "заблукали" на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, квитки він показав під час виступу на конференції.

Читайте такожСБУ: Росія приховує загибель своїх військових в Україні, підміняючи документи загиблих

"Це паспорти, військові квитки російських солдатів, які "заблукали" на території України", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і віце-президент США Джо Байден обговорили розвиток переговорного процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.