Порошенко показав у Мюнхені військові квитки солдатів РФ, що "заблукали" в Україні
17:53, 07 лютого 2015Війна
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Квитки він показав під час виступу на конференції
Фото з Твіттера @Hromadske
Президент України Петро Порошенко продемонстрував учасникам Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) військові квитки російських солдатів, які "заблукали" на території України.
Як передає кореспондент УНІАН, квитки він показав під час виступу на конференції.
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"Це паспорти, військові квитки російських солдатів, які "заблукали" на території України", - сказав Порошенко.
Фото з Твіттера @GeoffPyatt
Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і віце-президент США Джо Байден обговорили розвиток переговорного процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
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