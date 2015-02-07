Порошенко, Меркель і Байден «скоординували подальші кроки» для миру на Донбасі

Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель та віце-президент США Джо Байден обговорили розвиток переговорного процесу щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, співрозмовники обговорили розвиток переговорного процесу в контексті останніх спільних пропозицій з виконання Мінських домовленостей, напрацьованих під час зустрічі Порошенка з Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом під час переговорів у Києві 5 лютого.

Порошенко, Меркель і Байден скоординували подальші кроки та наголосили на необхідності негайного припинення вогню та продовження діалогу щодо втілення у життя всіх пунктів Мінських домовленостей.

Також вони наголосили на необхідності дотримання спільної трансатлантичної позиції щодо ситуації в Україні.

Тристоронні переговори відбулись у рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.