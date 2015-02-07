На Донбасі загинули 1432 військових і 5638 мирних жителів - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що, захищаючи Українську державу, на сході країни загинули 1432 військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

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"Втрати українських військовослужбовців становлять 1432 людини... 5638 загинули з квітня, і кожен день кількість жертв серед цивільного населення зростає", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і віце-президент США Джо Байден обговорили розвиток переговорного процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Також Порошенко зустрівся з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Порошенко подякував Столтенбергу за підтримку з боку Північноатлантичного альянсу і сказав: «Ми розраховуємо на єдність і солідарність країн НАТО».

Столтенберг повідомив, що Альянс посилює систему колективної безпеки і заявив про надання Україні політичної і практичної підтримки з боку НАТО.