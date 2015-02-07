На Донбасі загинули 1432 військових і 5638 мирних жителів - Порошенко
Сьогодні президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і віце-президент США Джо Байден обговорили розвиток переговорного процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі
Президент України Петро Порошенко заявляє, що, захищаючи Українську державу, на сході країни загинули 1432 військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).
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"Втрати українських військовослужбовців становлять 1432 людини... 5638 загинули з квітня, і кожен день кількість жертв серед цивільного населення зростає", - підкреслив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і віце-президент США Джо Байден обговорили розвиток переговорного процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Також Порошенко зустрівся з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Порошенко подякував Столтенбергу за підтримку з боку Північноатлантичного альянсу і сказав: «Ми розраховуємо на єдність і солідарність країн НАТО».
Столтенберг повідомив, що Альянс посилює систему колективної безпеки і заявив про надання Україні політичної і практичної підтримки з боку НАТО.