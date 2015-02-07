Порошенко: Україна має право на отримання оборонного озброєння

Президент України Петро Порошенко вважає, що Україна має право на отримання оборонного озброєння нелетального характеру для захисту територіальної цілісності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

Він нагадав, що 20 років тому Україна відмовилася від ядерного потенціалу в обмін на гарантії.

"І сьогодні, я вважаю, ми маємо право на отримання оборонного озброєння нелетального характеру для захисту територіальної цілісності", - підкреслив Порошенко.

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Також Порошенко пояснив, що Україні необхідне озброєння для поліпшення ефективності оборони країни.

"Я думаю, що існує невелике непорозуміння, оскільки завжди, коли піднімається питання щодо летальної зброї, ми ведемо розмову про оборонну зброю. Ми говоримо про комунікаційні станції, які допоможуть нам координувати зусилля наших Збройних сил. Ми ведемо розмову про контр-батарейні радари, щоб мати можливість захищатися від артилерійського вогню. Ми ведемо розмову про станції для глушіння сигналу, щоб не дозволяти направляти прямий артилерійський вогонь проти наших військ. Ми не збираємося цією зброєю нікого вбивати. Вона повинна зробити оборону моєї країни більш ефективною", - підкреслив Порошенко.

За словами президента, відсутність оборонного потенціалу викликає агресивні дії проти України.

Багато експертів вважають, що поставки нам зброї служитимуть стимулом для агресії. Ми вважаємо, що навпаки, відсутність оборонного потенціалу викликає агресивні дії проти України. І під час конфлікту ми довели, що ми - відповідальні партнери, і ми не використовуватимемо оборонну зброю не за призначенням, для нападу", - сказав він.

Порошенко підкреслив, що головне для України - дипломатичне врегулювання питання.