Головнокомандувач силами НАТО в Європі закликав допомогти Україні зброєю і технікою

Головнокомандуючий Об'єднаними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав заявляє, що Захід не повинен виключати варіант розв’язання конфлікту в Україні військовим шляхом, і закликав допомогти зброєю і військовою технікою.

Як повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на агентство Reuters, про це Брідлав заявив на Мюнхенській конференції з безпеки. Брідлав підкреслив, що він має на увазі поставки Києву зброї і військової техніки, а не відправлення у зону конфлікту військовослужбовців альянсу.

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Висунуті напередодні президентом РФ Володимиром Путіним пропозиції з врегулювання української кризи генерал НАТО назвав "абсолютно неприйнятними", не уточнивши, що конкретно він має на увазі.