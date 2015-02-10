Бойовики застосовують під Пісками нову стратегію бою проти сил АТО, імітуючи штурм - комбат

Про це повідомив народний депутат Юрій Береза у Facebook.

"Десант під прикриттям чотирьох танків намагався прорвати лінію оборони, яку вже котрий місяць поспіль тримають наші хлопці", - написав він.

За його словами, точна інформація про кількість знищених бойовиків поки відсутня.

"Правий фланг повністю закритий. Управління штабу полку "Дніпро-1" передовими позиціями повністю налагоджене і підтримує взаємодію з усіма підрозділами в зоні АТО, незважаючи на те, що зв'язок постійно глушать", - додав Береза.

Комбат батальйону "ОУН" Борис Гуменюк, який також перебуває у районі Пісок, повідомив, що подібні атаки відбуваються чи не щодня. Про це повідомляє ТСН.

"Просто важко зрозуміти, коли вони імітують штурм, а коли вони справді йдуть на штурм. Тому ми кожного разу мусимо сприймати їхню атаку, як справжню, і кожного разу зустрічати їх вогнем, щоб вони не проривалися в наш тил, щоб вони не зім'яли наш фланг. Щоправда, останнім часом вони підходять дуже близько. Диверсійні групи іноді підходять на відстань, з якої можна кидати гранати", - розповів Гуменюк.

Читайте також За ніч сили АТО знищили 30 бойовиків і 15 одиниць техніки

Тим не менш, додав комбат "ОУН", позиції ворога знаходяться під перехресним вогнем з різних позицій наших сил.

Гуменюк також зауважив, що протяжність лінії оборони Пісків складає буквально декілька кілометрів, тож коли біля села відбуваються зіткнення, то в них так чи інакше беруть участь всі підрозділи, які там дислокуються, зокрема батальйон "ОУН", 93-тя бригада, ДУК "Правого сектору", батальйон "Дніпро-1" і "Карпатська Січ".

За словами комбата, він не помітив у бойовиків нової техніки. Для атак вони використовують "міномети, як правило крупний калібр, "Гради", гаубиці, САУ (самохідна артилерійська установка, - ред.) - дуже небезпечна річ з крупним калібром".

"На сьогоднішній день виглядає так, що у ЗСУ в сенсі тилового забезпечення стало краще, ніж було до Нового року. Наша артилерія відповідає інтенсивно. І це бійців на передовій тішить, тому що восени мали місце випадки, коли не завжди наші артилеристи мали, чим стріляти", - додав Гуменюк.