Бойовики безуспішно намагаються оточити сили АТО, Дебальцеве перебуває під контролем української армії

Дебальцеве продовжує залишатись під контролем українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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Зокрема, він повідомив, що протягом доби продовжувались бойові дії між терористами та силами АТО в районі міста Дебальцеве та прилеглих населених пунктів.

"Там бойовики безуспішно намагаються оточити підрозділи Збройних сил України та інших силових відомств. Незважаючи на постійний обстріли та атаки з боку незаконних збройних формувань, Дебальцеве перебуває під контролем українських воїнів", - наголосив Лисенко.

Також він повідомив, що після масованих обстрілів терористи вдавалися до штурмів опорних пунктів та блокпостів українських силовиків неподалік населених пунктів Шуми, Санжарівка, Комуна, Рідкодуб, Станиця Луганська, Чорнухіне.

"Всі атаки відбиті", - додав Лисенко.

Окрім того, за його словами, бойовики у пішому порядку намагалися штурмом захопити блокпост українських воїнів біля населеного пункту Фащівка.

"Наші оборонці відкрили вогонь у відповідь та дали гідну відсіч ворогу", - сказав Лисенко.

Разом з тим він додав, що близько першої ночі диверсійна група терористів здійснила спробу штурму блокпосту в районі Станиці Луганської. Українські військові також відбили цю атаку.

"Бойовики змушені були тікати і залишили на полі бою поранених та вбитих", - підсумував Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, 2 лютого у групі «Інформаційний спротив» повідомили, що російсько-терористичні війська перейшли до тактики «витіснення» українських військ у районі Дебальцевського плацдарму.

За даними групи, у районі Дебальцевського плацдарму з боку супротивника у військових діях бере участь близько 3,5 тисяч осіб.

Сьогодні, 3 лютого, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив, що терористи зазнали тяжких втрат під Дебальцевим, морги у Донецьку переповнені.