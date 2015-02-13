Семенченко повідомив про захоплення селища Логвинове бойовиками та російськими військами

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир батальйону «Донбас», народний депутат Семен Cеменченко.

«Логвинове знову в руках російських військ. Вчора, після того, як терористи безперешкодно підтягли значні сили і нанесли контрудар, частини ЗСУ і Нацгвардія, що залишилася без прикриття бронетхніки, вимушені були залишити селище. Зараз бої йдуть між Логвиновим, Миронівським і Луганським з наростаючим озлобленням. Супротивник намагається наступати», - повідомив Семенченко.

Спільно із Збройними силами України було знищено більш як 50 терористів, кілька одиниць бронетехніки, узято в полон 17 осіб. Зокрема, за свідченнями полонених, зараз до району посилено перекидаються частини кадрових російських військ. «Так, водіями бойових машин терористів, за свідченнями полонених, учора були виключно буряти», - зазначив Семенченко.

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За його словами, зараз супротивник кинув всі сили на заволодіння населеним пунктом Луганське. «Йде запекла артилерійська дуель, бої розвернулися між Луганським і Логвиновим», - повідомив комбат.

Він зазначив, що підбито три танки терористів, бої розгортаються з наростаючим озлобленням.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого частини ЗСУ узяли штурмом селище Логвинове. «Частини ЗСУ узяли штурмом селище Логвинове. Саме те, що блокує трасу Артемівськ - Дебальцеве. Залишилися незначні осередки опору, які зараз придушуються. Частини батальйону "Донбас" проводять зачистку селища і прилеглої ділянки траси», - заявляв тоді Семенченко.