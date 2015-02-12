Військові взяли штурмом Логвиново - селище, яке блокує трасу Артемівськ-Дебальцеве

Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Семен Семенченко.

За його словами, залишилися незначні осередки опору, які зараз придушуються. Частини батальйону "Донбас" проводять зачистку селища та прилеглої ділянки траси.

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"ПТН-ПНХ зі своїм оточенням Дебальцевого. Слава Україні!", - підкреслив у повідомленні Семенченко.