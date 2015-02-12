За добу бойовики 69 раз обстріляли позиції сил АТО, в районі Дебальцевого - запеклі бої
Найбільше від ударів бойовиків постраждали Дебальцеве, Чорнухине, Кам'янка. Бойовики тричі штурмували позиції українських військових поблизу цих населених пунктів.
Впродовж доби бойовики 69 разів обстріляли позиції сил АТО.
Як повідомляє прес-центр АТО в соціальній мережі Facebook, сьогоднішній день не приніс миру на Донеччину.
"Незаконні збройні формування 69 разів обстрілювали позиції сили АТО. Терористи 12 разів застосували артилерію, 26 разів міномети, 14 - реактивні системи залпового вогню, 5 разів танки", - наголосили в прес-центрі.
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Зокрема, зазначається, що запеклі протистояння і надалі продовжуються на Дебальцівському напрямку. "Найбільше від ударів ворога постраждали Дебальцеве, Чернухіно, Кам’янка. Бойовики тричі штурмували наші позиції поблизу цих населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку вогонь вівся по Водяному, Авдіївці, Пісках.
"Сьогодні бойовики активізувались і на Маріупольському напрямку. З ранку противник обстріляв з «градів» Первомайське. Також під вогонь артилерії потрапили Миколаївка та Чермалик.
Протягом сьогоднішнього дня українські військові успішно утримували свої позиції і жодного метра рідної землі ворогу не віддали", - підсумовується в повідомленні.