За добу бойовики 69 раз обстріляли позиції сил АТО, в районі Дебальцевого - запеклі бої

Впродовж доби бойовики 69 разів обстріляли позиції сил АТО.

Як повідомляє прес-центр АТО в соціальній мережі Facebook, сьогоднішній день не приніс миру на Донеччину.

"Незаконні збройні формування 69 разів обстрілювали позиції сили АТО. Терористи 12 разів застосували артилерію, 26 разів міномети, 14 - реактивні системи залпового вогню, 5 разів танки", - наголосили в прес-центрі.

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Зокрема, зазначається, що запеклі протистояння і надалі продовжуються на Дебальцівському напрямку. "Найбільше від ударів ворога постраждали Дебальцеве, Чернухіно, Кам’янка. Бойовики тричі штурмували наші позиції поблизу цих населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку вогонь вівся по Водяному, Авдіївці, Пісках.

"Сьогодні бойовики активізувались і на Маріупольському напрямку. З ранку противник обстріляв з «градів» Первомайське. Також під вогонь артилерії потрапили Миколаївка та Чермалик.

Протягом сьогоднішнього дня українські військові успішно утримували свої позиції і жодного метра рідної землі ворогу не віддали", - підсумовується в повідомленні.