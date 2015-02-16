Бойовики вчора обстріляли Новотошківку під час роздачі гуманітарної допомоги - Луганська ОДА

Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації із посиланням на голову ОДА Геннадія Москаля.

«Вчора близько 15-тої години був проведений мінометний обстріл Новотошківки Попаснянського району (поблизу 29-го блокпоста на Бахмутці), - повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. - П'ять мінометних мін вибухнули у центрі поблизу будинку культури якраз у той момент, коли там роздавали гуманітарну допомогу. На щастя, ніхто не поранений і не загинув, люди встигли сховатися в укриття відразу після початку обстрілу, проте допомогу вчора так і не роздали, - повідомляє прес-служба.

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Також повідомляється, що протягом неділі і ночі на понеділок у більшості гарячих точок на контрольованій Україною території Луганської області зберігалася вогнева тиша - не було обстрілу у Трьохізбенці, Щасті, Станиці Луганській, Золотому, Нижньому і Світличному. Однак повного припинення вогню так і не було.

Прес-служба нагадала, що відразу після півночі 15 лютого був обстріляний центр Попасної, загинули двоє мирних жителів. О 12.30 бойовики обстріляли із «Градів» Горне. 20 реактивних снарядів вибухнули на околиці, руйнувань і постраждалих немає.

На сьогоднішній ранок обстріли населених пунктів не зафіксовані, однак з боку Бахмутки, а також у напрямку Дебальцевого (де розташовані два населені пункти Луганської області - Чорнухине та Троїцьке) чути відлуння канонади і бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, бойовики не дотримуються перемир'я, за добу 112 раз обстріляли позиції сил АТО. Зокрема, противник 31 раз застосовував реактивні системи залпового вогню, 4 рази - танки, 56 - артилерію та міномети.