Через обстріл бойовиками Попасної загинули два мирних жителі
11:09, 15 лютого 2015Суспільство
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Сьогодні два мирних жителі загинули внаслідок обстрілу бойовиками Попасної Луганської області.
REUTERS
Як повідомили в прес-службі голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля, режиму тиші бойовики не дотримуються.
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У 00.20 бойовики з боку окупованого Первомайська здійснили обстріл Попасної з систем "Град". Снаряди вибухнули в центрі міста. Зруйнований магазин, пошкоджено дах поліклініки, зруйновано приватний будинок. В цьому будинку під завалами загинули господарі - 87-річний чоловік та 69-річна жінка.
Стрілянина не вщухла і під ранок. Станом на 9.30 чути відлуння канонади в районі селища Троїцьке Попаснянського району (поблизу Дебальцевого Донецької області), де, очевидно, йдуть бойові дії.
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