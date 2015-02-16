Бойовики пропонують українським військовикам здати Дебальцеве в обмін на обіцянку "коридору"

«Ми навіть не пропонуємо їм здаватися в полон», – цитують російські агентства слова одного з ватажків угруповання «ДНР» Едуарда Басуріна, який називає себе «заступником командувача корпусу міністерства оборони», пише Радіо Свобода.

Українські військовики, які контролюють Дебальцеве, не розглядають таких пропозицій. Речник Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов у відповідь на заяву сепаратистів нагадав агентству Reuters, що, відповідно до мінських домовленостей, це місто залишається під контролем влади України, тож військовики не мають наміру залишати його.

Читайте такожРосійські журналісти виклали відео обстрілу Дебальцевого, під час якого вони заохочують бойовиківСепаратисти вже тривалий час стверджують, що взяли кілька тисяч українських військовиків в оточення під Дебальцевом, яке вони називають «дебальцевським котлом». Українські силовики, а також добровольці, які привозять військовим допомогу, спростовують це.

Зокрема, керівник прес-центру штабу АТО Олександр Мотузяник заявив: «Дійсно, терористи чинять спроби атакувати наші позиції, витіснити наші війська. Але ніякого котла там немає». За його словами, «є відповідні комунікації, що дозволяють забезпечувати підрозділи Збройних сил України та інших військових формувань».

Українські силовики також заявляють, що, за наявною інформацією, підтримувані Росією сепаратисти отримали з Росії завдання захопити Дебальцеве, важливий залізничний вузол, який контролюють українські війська, за будь-яку ціну, незважаючи на оголошений режим припинення застосування зброї, тому становище там постійно напружене.