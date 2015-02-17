Семенченко: Під Дебальцевим котла немає, є оперативне оточення

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив комбат "Донбасу", народний депутат Семен Семенченко.

"Йдуть бої в Дебальцевому, туди проникають групи з Вуглегірська. Котла немає, але є оперативне оточення. Обстріли йдуть також з самого Дебальцевого. По місту їздять міномети, стріляють з гаражів, залізничних шляхів", - розповів Семенченко.

За його даними, Дебальцеве терористи атакують з усіх боків, зокрема, з боку Вуглегірська та Чорнухиного, і закидають звідти нові підрозділи бойовиків. Від Логвинового до Вуглегірська бойовики організували низку укриттів.

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Семенченко також повідомив, що дві дороги в районі Дебальцевого фактично перекриті бойовиками.

"Донбас" і ВСУ тримає "дорогу життя", паралельно польовій трасі. Вона обстрілюється, але колони проходять. На деяких пунктах складна ситуація, і бійцям доводиться битися в напівоточенні", - зазначив Семенченко.

Семенченко також зазначив, що сили АТО контролюють позиції в районі Луганського та села Старе Лозове.