Бійці під Дебальцевим просять допомоги - можуть загинути всі

Бійці батальону Київська Русь заявили, що зможуть протриматись без допомоги лише 12 годин, інакше можуть загинути всі. Про це пише журналіст Ольга Германова у своєму Facebook.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про те, що у Дебальцевому тривають запеклі бої, українські військові контролюють місто Логвинове.

За словами журналіста Андрія Цаплієнка бойовики захопили залізничний вокзал і місцевий відділ міліції.

Також про це сьогодні на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожПорошенко і Путін посварилися вночі під час телефонної розмови через Дебальцеве - ЗМІ“Українські військові контролюють місто Логвинове, частково деблокували і контролюють дорогу на Дебальцеве. Наразі на околицях міста ідуть жорстокі бої, є напружена ситуація в районі залізничного вокзалу, але наші військові позиції тримають”, - сказав Лисенко.

Він спростував інформацію окремих російських ЗМІ, що українські військові начебто через втрати залишають позиції під Дебальцевим. За словами Лисенка, навпаки бойовики несуть втрати. “Супротивник втрачає все більше і більше людей і техніки”, - зазначив Лисенко.