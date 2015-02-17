Бійці під Дебальцевим просять допомоги - можуть загинути всі
Бійці кажуть, що протриматися зможуть максимум 12 годин.
Бійці батальону Київська Русь заявили, що зможуть протриматись без допомоги лише 12 годин, інакше можуть загинути всі. Про це пише журналіст Ольга Германова у своєму Facebook.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про те, що у Дебальцевому тривають запеклі бої, українські військові контролюють місто Логвинове.
За словами журналіста Андрія Цаплієнка бойовики захопили залізничний вокзал і місцевий відділ міліції.
Також про це сьогодні на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожПорошенко і Путін посварилися вночі під час телефонної розмови через Дебальцеве - ЗМІ“Українські військові контролюють місто Логвинове, частково деблокували і контролюють дорогу на Дебальцеве. Наразі на околицях міста ідуть жорстокі бої, є напружена ситуація в районі залізничного вокзалу, але наші військові позиції тримають”, - сказав Лисенко.
Він спростував інформацію окремих російських ЗМІ, що українські військові начебто через втрати залишають позиції під Дебальцевим. За словами Лисенка, навпаки бойовики несуть втрати. “Супротивник втрачає все більше і більше людей і техніки”, - зазначив Лисенко.