У штабі АТО запевняють, що українські військові продовжують утримувати Дебальцеве і Логвинове
13:34, 17 лютого 2015Війна
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У Дебальцевому тривають запеклі бої, українські військові контролюють місто Логвинове.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
“Українські військові контролюють місто Логвинове, частково деблокували і контролюють дорогу на Дебальцеве. Наразі на околицях міста ідуть жорстокі бої, є напружена ситуація в районі залізничного вокзалу, але наші військові позиції тримають”, - сказав Лисенко.
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Він спростував інформацію окремих російських ЗМІ, що українські військові начебто через втрати залишають позиції під Дебальцевим. За словами Лисенка, навпаки бойовики несуть втрати. “Супротивник втрачає все більше і більше людей і техніки”, - зазначив Лисенко.
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