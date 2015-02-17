У штабі АТО запевняють, що українські військові продовжують утримувати Дебальцеве і Логвинове

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

“Українські військові контролюють місто Логвинове, частково деблокували і контролюють дорогу на Дебальцеве. Наразі на околицях міста ідуть жорстокі бої, є напружена ситуація в районі залізничного вокзалу, але наші військові позиції тримають”, - сказав Лисенко.

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Він спростував інформацію окремих російських ЗМІ, що українські військові начебто через втрати залишають позиції під Дебальцевим. За словами Лисенка, навпаки бойовики несуть втрати. “Супротивник втрачає все більше і більше людей і техніки”, - зазначив Лисенко.