Навколо Дебальцевого замкнувся котел - журналіст

Про це передає з району Дебальцевського плацдарму журналіст Нового Времени Анастасія Береза.

За її даними, з української сторони групи в місто і з нього прориваються, але важко і з втратами.

«Сьогодні ситуація значно гірше, ніж вчора. Посилився взаємний обстріл. Крім того, ведеться сильний артилерійський обстріл, могутніший, ніж РСЗВ "Град". За словами військових, які знаходяться безпосередньо в районі Дебальцевого, змінити ситуацію можна лише серйозними силами механізованих бригад», - повідомляє видання з посиланням на свого журналіста.

Нагадаємо, раніше в штабі АТО повідомили, що українські військові продовжують утримувати Дебальцеве і Логвинове. А в Генштабі підтвердили, що бойовики прорвалися в Дебальцеве і ведуть вуличні бої з силами АТО.

Тим часом, комбат «Донбасу» і народний депутат Семен Семенченко повідомив, що на даний момент сили АТО в районі Дебальцевого знаходяться в оперативному оточенні, однак котел не замкнувся.

У той же час, ЗМІ повідомляли, що 25-й штурмовий батальйон "Київська Русь" вже попросив «зелений коридор» для виходу з Дебальцевого.