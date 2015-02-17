Офіцер 128-ї бригади розповів про ситуацію в Дебальцевому: через добу нас може не стати

"Тримаємося, але складно. Якщо не приймуть якесь рішення негайно, протягом доби бригади може не існувати. Бригада може зникнути", - повідомив по телефону ZN.UA офіцер 128-ї бригади, позивний "Гусар".

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Він зазначив, що військові своїми силами не зможуть вийти з оточення без сильної вогневої підтримки з боку інших підрозділів сил АТО. Також для виходу потрібно розблокувати "який-небудь маленький шматочок дороги".

При цьому він зазначив, що "бригада могла вийти своїми силами ще 4 дні тому, поки не була запущена ситуація. Треба піднімати авіацію, рівняти землю, зносити панівні висоти, давати якусь техніку і виводити війська. Інакше буде повторення Іловайського котла, коли люди пішли по "зеленому коридору", і були розстріляні з допомогою артсистем супротивника", - додає військовий. Також, за словами Гусара, вони просять не "зелений коридор", а допомогу. "Резерви очікуються більше 13 годин", - підсумував військовий.

За словами бійця, в даний час спостерігається брак снарядів. "До нас приходили конвої. Одна гармата за день активного бою витрачає близько 200 снарядів. Те, що нам приходило, так це 4-5 автомобілів. Один автомобіль підвозить тільки 160 снарядів. Як ви думаєте, наскільки годин бою цього вистачить при постійних обстрілах" - сказав офіцер.

"Пройшло вже майже п'ять діб з того моменту як Дебальцевеоточене. Коли донецький аеропорт взяли, брехали людям п'ять днів, що він під контролем. Насправді було навпаки", - повідомив офіцер 128-ї бригади.

"Дебальцеве фактично знаходиться в оточенні вже 5 днів. Там був якийсь маленький шлях, по якому намагались прориватися у бій. Втрачали машини, проривалися", - додав він.

Крім того, на поточний момент бойовики майже повністю контролюють Дебальцеве: захоплений залізничний вокзал, міське відділення міліції, міськадміністрація, табір 128-ї бригади відстрілюється з "Градів". За добу поранено близько 20 українських військових.

"Противник зайняв панівні висоти вздовж траси, з яких веде вогонь по ній. Те, що там красиво розповідають, що там є шляхи сполучення, якісь інші обхідні шляхи, грунтові дороги... У нас існувала ця дорога, але станом на вчорашній вечір конвой, який йшов звідси з Дебальцевого... 13 поранених... Конвой складався з 5 машин. Не вийшла жодна машина. Вийшло всього-на-всього 7 чоловік. Доля всіх інших не відома. Дорога замінована, на дорозі є засідки. Дорога повністю контролюється противником", - зазначив військовий.