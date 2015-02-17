Бойовики захопили 90% Дебальцевого, всі дороги в місто заміновані - замкомбата 25-го батальйону

Про це у телефонному коментарі Новому Времени розповів один із заступників комбата 25-го батальйону «Київська Русь», який зараз знаходиться в районі Дебальцевого.

«Дуже критична, дуже погана ситуація (в районі Дебальцевого - ред.). Дебальцеве на 90% захоплено, йдуть вуличні бої», - сказав замкомбата.

За його словами, у місті залишилися ряд підрозділів українських військ. Що стосується оточення, то він називає його «оперативним» і пояснює, що це означає: «Є оперативне оточення. Усі три дороги, які йшли звідти, - заміновані і під щільним вогневим контролем супротивника».

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«Ситуацією тут командування (штаб сектора і командувач штабу сектора - ред.) не володіє. Ми з суміжниками і з тими підрозділами, які знаходяться тут, знайшли спільну мову і намагаємося якось допомогти хлопцям. Плюс вийшли на пряму артилерійську підтримку там, де можемо дістати»,- додав він.

За інформацією замкомбата «Київської Русі», в оточенні залишилися 128-ма бригада, 40-й батальйон, 30-та бригада, війська МВС, батальйон «Артемівськ», Нацгвардія, ще ряд підрозділів.

«Потрібна хоча б домовленість, хоча б припинення вогню, коридор і вивести тих хлопців», - сказав він.