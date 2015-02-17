Генштаб і прес-центр АТО дали різні оцінки ситуації навколо Дебальцевого

«Ситуація станом на зараз надзвичайно складна. Певну частину міста контролюють незаконні збройні формування. Вони штурмовими групами за підтримки броньованої техніки і артилерії атакують наші позиції. Тривають вуличні бої. Підрозділи Збройних Сил України та інші військові формування здійснюють маневр підрозділами і вогнем, і роблять усе можливе, аби стримати агресію терористів», - сказав начальник прес-центру штабу АТО Олександр Мотузяник.

«Факт так званого «котла» не підтверджується, є відповідні дороги, відповідні канали, по яких бійцям у Дебальцевому надається все необхідне», - наголосив начальник прес-центру штабу АТО.

У той же час, в.о. начальника прес-служби Генштабу Владислав Селезньов також розповів про ситуацію у Дебальцевому. Про це повідомляє «Українська правда».

"Іде штурм базового табору сил АТО в Дебальцеве. Бойовики атакують із артилерії, бронетехніки, тривають вуличні бої. Фактично частина міста перебуває під контролем бойовиків. Іншу контролюють сили АТО", - сказав він.

Крім того, за словами Селезньова, один з конвоїв, який ішов в оточення, був розбитий. "Конвой розбили. Хлопці потрапили у полон. Бойовики вже почали компанію, що люди здалися добровільно. Але це неправда. Вони потрапили в полон під час бою", - розповів Селезньов.

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У той же час, один з українських бійців сказав, що вони перебувають в оточенні.

"Ми в оточенні до нас ніхто не пробився", - розповів боєць.

"Ситуація дуже погана, ми перебуваємо в блокаді. Дороги життя немає", - повідомив інший боєць.

У той же час заступник начальника ГУМВС Донецької області Ілля Ківа підтвердив інформацію про те, що бойовики проводять зачистки в частині Дебальцевого.

"Бойовики заглибилися в місто, по частині міста проводять зачистки. Нам все складніше і складніше стає утримувати наші позиції. Ось кожна хвилина грає в мінус нам", - повідомив він в ефірі "5 каналу" телефоном.

"Ми або повинні повноцінно оцінити ситуацію і дати можливість артилерії працювати безперебійно, що дасть можливість відтіснити бойовиків від наших позицій ... Тому що, ну, ми вже працюємо і з ними воюємо в прямому контакті", - сказав Ківа.