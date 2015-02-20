З початку року під Дебальцевим загинули майже 3 тисячі бойовиків - Бірюков

Про це у Facebook повідомив помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

Бірюков також зазначив, що від початку року під час боїв за Дебальцеве загинуло 2911 бойовиків, від часу припинення вогню (з 15 лютого 2015 року) - 868.

"На наше угрупування в 2 500 людей були кинуті 15 000 - 17 000 тис. особового складу супротивника! Перевага у живій силі в 5-7 разів! Наші втрати - 180-200 людей, втрати противника - 868", - написав він.

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Також бойовики з початку року втратили в районі Дебальцевого 42 танки, 33 ББМ і 27 реактивних систем залпового вогню. З момента припинення вогню війська бойовиків втратили 8 танків, 11 ББМ і 4 РСЗВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час виходу із Дебальцевого загинули 13 українських військових, 157 отримали поранення. Також, покидаючи Дебальцеве, українські військові затримали кілька десятків бойовиків.