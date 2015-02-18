Українські військові виходять з Дебальцевого з прапорами України та по 12 осіб на танку (фото)

Про операції з виведення українських бійців раніше повідомив президент України Петро Порошенко. У той же час, Порошенко заявив, що ніякого оточення Дебальцевого не було.

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За словами Порошенка, «наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано».