Українські військові виходять з Дебальцевого з прапорами України та по 12 осіб на танку (фото)

13:44, 18 лютого 2015
Війна
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Фотографи опублікували фотографії виведення колони українських військових з Дебальцевого.

REUTERS

Про операції з виведення українських бійців раніше повідомив президент України Петро Порошенко. У той же час, Порошенко заявив, що ніякого оточення Дебальцевого не було.

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За словами Порошенка, «наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано».

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