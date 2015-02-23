З Дебальцевого було виведено більше 2 тисяч військових - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"Як повідомив міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак, загалом із Дебальцевого було виведено 2130 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою", - зазначив Селезньов.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що російська сторона ставила українським військовослужбовцям в Дебальцевому умови здатися в полон та передати їм всю військову техніку.

Також президент заявив, що наказав вивести українські силові підрозділи з Дебальцевого.