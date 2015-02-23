З Дебальцевого було виведено більше 2 тисяч військових - Генштаб
Із Дебальцевого Донецької області минулого тижня виведено 2130 українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.
"Як повідомив міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак, загалом із Дебальцевого було виведено 2130 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою", - зазначив Селезньов.
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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що російська сторона ставила українським військовослужбовцям в Дебальцевому умови здатися в полон та передати їм всю військову техніку.
Також президент заявив, що наказав вивести українські силові підрозділи з Дебальцевого.