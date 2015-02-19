Під Дебальцевим у полон потрапило понад 90 військових, тривають пошуки ще 82 - Генштаб

Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони із посиланням на прес-службу Генштабу.

У повідомленні зазначається, що в «інформаційній війні противник значно завищує кількість загиблих та взятих у полон українських військових».

Читайте такожДебальцевський залізничний вузол порівняли з поверхнею Місяця - там суцільні воронки

«Вступивши в бій з нерівними силами супротивника на одній із ділянок фронту на Дебальцевському плацдармі, у полон потрапили понад 90 військовослужбовців Збройних Сил України. Також Генеральний штаб на даний час займається пошуками 82 бійців, місце перебування котрих нині невідоме. Для проведення розшуку зниклих безвісти залучені визначені сили, окрім того, ми звернулись по допомогу до представників Спостережної місії ОБСЄ, учасників Спільного центру з контролю за лінією розмежування сторін, інших державних та неурядових організацій», - повідомили у прес-службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що спостерігачі ОБСЄ не потрапили у Дебальцеве, оскільки бойовики не надали їм гарантії безпеки.

Також повідомлялося, що, згідно з інформацією на сайті Міністерства оборони із посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил, під час виходу з Дебальцевого загинули 13 військових, 157 - поранені.