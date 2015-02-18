Порошенко заявив про відведення українських військ з Дебальцевого (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко перед вильотом в зону АТО.

«Сьогодні ми можемо сказати, що на зараз вийшло 80 частин, чекаємо ще дві колони. Вийшла 128-та (бригада) частини і підрозділи 30-ї (бригади), решта – 25-го батальйону, залишки 40-го, спецназ Нацгвардії і міліція», - сказав Порошенко, додавши, що очікується виведення ще двох колон.

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У той же час, Порошенко заявляє, що ніякого оточення Дебальцевого не було.

«Ми стверджували і доводили, що Дебальцеве перебувало під нашим контролем і ніякого оточення не було», - сказав президент.

За словами Порошенка, «наші частини і підрозділи вийшли планово й організовано».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сили АТО почали виводити війська з Дебальцевого. Про це повідомив народний депутат, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

У той же час, в штабі АТО заявили, що в Дебальцевому триває "бойова операція".

Тим часом, стало відомо, що у середу, 18 лютого, в Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.